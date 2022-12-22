Худайбердиева рассказала, почему стала меньше общаться с журналистами

Российские фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева высказались о выступлении в короткой программе на чемпионате России, где они показали лучший результат.

Базин. Наш самый классный ритм-танец был в Самаре и по раскрытию, и по подаче. Сейчас мы его недоработали. Во сколько встали сегодня? Тренировка была в 7:15, в 6:15 мы пошли на разминку, я встал в 5:10. В целом проблема была только в том, чтобы уснуть. Мы готовились за неделю. Уснул поздно, в два, наверное, хотя лёг в 10. Силы есть, мы к этому готовились полгода.



Худайбердиева. Почему стала меньше общаться? В последнее время слишком много пишущих журналистов оказывают мне внимание, не только мне, но и нашей паре. Просто у меня нет настроения сейчас. В этом нет вашей вины, это моё желание пока. Если хотите, можем поговорить после турнира, не сейчас.



Базин. То, что мы говорим, немножко выдирается из контекста. Сейчас все спортсмены выступают без международных соревнований. Хочется поддержки… Мы стараемся, не хотим расстраиваться.



Худайбердиева. То, что ты сказал, очень сильно разлетается. Это то внимание, которое не нужно вообще. Лучше ничего не говорить.



Базин. Чуть-чуть, может, ответственность, которую мы на себя нагрузили, переболели за недельку до старта. В целом мы готовы были показывать то, что наработали за полгода. Будем стараться завтра показать хорошее катание.