Даниелян: три года назад было серебро? На этот раз так не сработает, парни прибавили

Фигурист Артур Даниелян высказался о своём выступлении на чемпионате России.

«Открывать соревнования чуть более нервно, чем иметь последующие стартовые номера. Но три года назад в Красноярске я тоже открывал, тоже первый стартовый был. Конечно, уже много совпадений тут произошло, но я старался себя настроить на то, что всё сложится иначе. Какие совпадения? Первый стартовый, падение с сальхова, но сейчас с дорожки не упал. Ворошить прошлое я не хочу. Спасибо большое за поддержку публики сегодня, очень тепло встречали, заряжали меня, я старался их зарядить.



Падение с сальхова? На тренировках с ним всё хорошо, я спокойно всё делаю.



Три года назад было серебро? На этот раз не сработает так. У нас за три года парни прибавили невозможно. Я эти три года сидел то с костылями, то ещё с чем-то, так что мне надо догонять по возможности, без форсирования. Я, конечно, знаю, что, чтобы конкурировать за высокие места, нужно побольше четверных, нежели один сальхов в короткой и один в произвольной. Но то, что у меня есть, я должен выкатывать. Сегодня я этого не сделал», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.