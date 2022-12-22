Лутфуллин: хотелось бороться за медаль на чемпионате России, но уже упустил её
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Фигурист Глеб Лутфуллин поделился мыслями о прокате на чемпионате России в Красноярске.
«Со здоровьем всё хорошо, не было волнения. Просто упал. Когда встал в конечную позу, подумал, что идентичные были прокаты с прошлым чемпионатом России. Так же упал с тулупа, сделал сальхов-риттбергер. Настой на завтра обычный — хочу катать чисто. Хотелось бороться здесь за медаль, но я её, скорее всего, уже упустил», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Ученик Мишина не избежал падения: не получился четверной тулуп в начале программы. Лутфуллин чисто выполнил четверной сальхов — тройной риттбергер и без проблем сделал тройной аксель. Чемпионат России проходит с 22 по 25 декабря.
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