Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лутфуллин: хотелось бороться за медаль на чемпионате России, но уже упустил её

Лутфуллин: хотелось бороться за медаль на чемпионате России, но уже упустил её
Комментарии

Фигурист Глеб Лутфуллин поделился мыслями о прокате на чемпионате России в Красноярске.

«Со здоровьем всё хорошо, не было волнения. Просто упал. Когда встал в конечную позу, подумал, что идентичные были прокаты с прошлым чемпионатом России. Так же упал с тулупа, сделал сальхов-риттбергер. Настой на завтра обычный — хочу катать чисто. Хотелось бороться здесь за медаль, но я её, скорее всего, уже упустил», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ученик Мишина не избежал падения: не получился четверной тулуп в начале программы. Лутфуллин чисто выполнил четверной сальхов — тройной риттбергер и без проблем сделал тройной аксель. Чемпионат России проходит с 22 по 25 декабря.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022