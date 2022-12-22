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Пасечник и Некрасов извинились за своё выступление в короткой программе

Пасечник и Некрасов извинились за своё выступление в короткой программе
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Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов извинились за своё выступление в короткой программе на чемпионате России, где они показали третий результат.

Некрасов. Хотим извиниться перед всеми, кто нас ждал. Мы просто не ожидали таких результатов. Думали, наверное, поедем домой, отдыхать перед завтрашним днём.

Пасечник. Приносим свои извинения.

Некрасов. Эмоции хорошие, было даже лучше, чем в Перми. С каждым стартом прибавляем.

Пасечник. Какой настрой на завтра? На самом деле наша основная задача — совершено спокойно проехать программу, показать всё, что мы можем. Стараться не думать о местах. Нужно просто сделать своё дело.

Некрасов. Мы не то чтобы не верили в себя… Просто мы новоделы, катаемся восемь месяцев. Если честно, я в шоке просто сейчас. Надо опустить себя и делать то, что умеешь. Завтра мы вообще отсюда не уедем, будем сидеть до победного.

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