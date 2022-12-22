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Мозалёв: на чемпионат России приехал за золотом

Мозалёв: на чемпионат России приехал за золотом
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Фигурист Андрей Мозалёв высказался о прокате на чемпионате России в Красноярске.

«Хорошие ощущения, давно таких не испытывал. Очень соскучился, каждый год жду чемпионат России. Очень классный старт, мне нравится.

Как настраивался? Старался ни о чём не думать. Находясь здесь, стараюсь забыть, что я на чемпионате России. Но это уже совсем перед стартом, чтоб не было волнения. Обидно, что чуть-чуть до соточки не хватило. Думал, что соточку наберу. Но всё равно всё решаться будет в произвольной программе. Сюда приехал за золотом.

Шнурки замотал. На прошлых соревнованиях у меня слетел шнурок с крючка. В этот раз я подготовился, на прыжковом турнире тоже уже заматывал скотчем, чтоб больше такого не случалось ничего. Получилось всё, но можно, конечно, сделать ещё лучше», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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