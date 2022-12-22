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Семененко: считаю, что справился в короткой программе. Все элементы на хорошем уровне

Семененко: считаю, что справился в короткой программе. Все элементы на хорошем уровне
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Фигурист Евгений Семененко прокомментировал выступление на чемпионате России.

«Было близко к гениальному? Это было на уровне. Я считаю, что в короткой программе справился, все элементы были исполнены, по ощущениям, на хорошем уровне. Обидно, что не 100 баллов? Обидно — не обидно, мне главное — катать, а это уже судьи решат, какие баллы выставлять. Со здоровьем всё более-менее.

Удалось справиться с волнением? Поскольку я считаю, что прокат короткой был на хорошем уровне, я считаю, что справился.

Высыпаюсь ли здесь? Нет (смеётся). Два дня подряд просыпаюсь то в четыре утра, то в пять утра. Жду завтрак, и после завтрака опять спать. Небольшой перерыв, и потом на тренировку. С жеребьёвки рано ушли, чтобы поспать? Не прямо сразу как только приехали, но допоздна не засиживался.

Насколько акклиматизация? В зависимости от часовых поясов. 12 часов разницы переносится легче, чем четыре-пять-шесть. Допустим, если это Америка или Канада, просто день на ночь меняется. А тут ни туда ни сюда.

Сборы в Красноярске перед Пекином были хорошим плюсом, там можно было настроиться и привыкнуть к китайскому времени. Считаю, что они были очень нужными. Цель на турнир? Работать. Буду ли удивлять завтра? Как пойдёт», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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