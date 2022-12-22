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Ковалёв: лучший прокат сегодня. Задача была откататься, а не получить место

Ковалёв: лучший прокат сегодня. Задача была откататься, а не получить место
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Фигурист Артём Ковалёв высказался о выступлении на чемпионате России в Красноярске, который проходит с 22 по 25 декабря.

«Это лучший прокат короткой в карьере? В плане соревнований — да, на тренировках было лучше, но они не считаются. Есть куда расти? Конечно, есть. Задача была откататься чисто, сказал тренеру — я иду не за местом, я иду за прокатом. Мне важно откатать. Почему погладил лёд после проката? У меня теперь такой ритуал после Перми. Надеюсь, завтра тоже поможет», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ковалёв выступал во второй разминке. Также после него свою программу покажет победитель одного из этапов Кубка России Пётр Гуменник.

Вторая разминка:
7. Александр Самарин.
8. Артём Ковалёв.
9. Дмитрий Алиев.
10. Пётр Гуменник.
11. Алексей Ерохов.
12. Марк Кондратюк.

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