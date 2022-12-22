Алиев: рад тому, что было волнение, стресс, которых не было до этого на турнирах

Фигурист Дмитрий Алиев высказался о прокате на чемпионате России в Красноярске.

«Да, не всё получилось, все прекрасно всё видели. Но тренер сказал в кисс-энд-крае, что всё в порядке, в обойме, работаем дальше. Прокат неидеален, но я на самом деле рад тому, что было волнение, стресс, которых не было до этого на турнирах, но у меня всё равно, несмотря на это, получилось войти в прыжки. Да, с ошибками, но это четверные прыжки. Не теряюсь в воздухе, в полёте, в пространстве. Завтра просто нужно быть увереннее, показывать чистую программу. Сегодня по эмоциям, по настроению вроде ехал неплохо. Но, конечно, были помарки, и эти помарки приводят к тому, что теряешь 9–10, а то и больше баллов.



Давили ли оценки конкурентов? Да нет, я не обращал внимания. Я видел, что кто-то под 90 набирал, но не делал акцент на том, что надо больше или ещё что-то.



Года идут, нужно пользоваться своими данными, поспевать в ногу со временем. А что по поводу болельщиков – хорошо, но трибуны неполные. Думаю, завтра-послезавтра будет больше. Но поддерживали очень хорошо», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.