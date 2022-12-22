Гуменник: впервые получил больше 100 баллов на взрослом уровне. Это выше моих ожиданий

Фигурист Пётр Гуменник рассказал об эмоциях от проката на чемпионате России, который проходит с 22 по 25 декабря в Красноярске.

«На взрослом уровне впервые получил больше 100 баллов. Рад, что всё выполнил в лучшем варианте. После каждого проката обычно есть ошибки, начинаешь сожалеть, что что-то не так, а сейчас можно не думать.



Что сложнее — набрать сотку за ЕГЭ или сотку за короткую? По статистике, сотка за ЕГЭ раз в 100 чаще бывает, чем 100 баллов за короткую. Что сказала тренер? Ничего не сказала. Сам не ожидал, что она так эмоционально отреагирует. Раньше такого не было.



Учитывая, как все катали… Видел, что кто-то с чистым прокатом набрал 99 с чем-то, и я подумал, что у меня риттбергер, он сложнее, чем тулуп, можно при чистом исполнении за 100 баллов выбраться. 104 — это даже больше моих ожиданий.



Как удалось прибавить в стабильности? Для четверных нужно время, опыт исполнения в программах, чтобы они стали стабильно получаться. Настало то время, когда они приобрели стабильность.



На главных стартах пока не хочется прыгать четверной лутц. Тот же прыжковый турнир научил, что сальхов на плюс три за исполнение стоит не сильно меньше, чем лутц плюс один. А в короткой лутц бы стоял вместо четверного сальхова, это особо смысла не имеет. Череда удач, успешных выступлений придала уверенности перед сегодняшним прокатом», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.