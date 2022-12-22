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Чемпионат России. Парное катание. Короткая программа
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Кондратюк: я начал прыгать только неделю назад. Был в сомнениях, стоит ли мне выступать

Кондратюк: я начал прыгать только неделю назад. Был в сомнениях, стоит ли мне выступать
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Фигурист Марк Кондратюк высказался о прокате на чемпионате России в Красноярске. Марк показал 12-й результат.

«Здоровье? Лучше, чем было. Пока, к сожалению, ещё боль присутствует, довольно сильная. Я начал прыгать чуть больше недели назад, был в сомнениях, выступать или не выступать. Четверной прыжок я сделал вчера — первый раз после Самары. Но я решил, что лучше выступить.

Не боюсь, что обострится травма? Мне кажется, она уже обострилась. Наверное, дальше некуда.

Было ли авантюрой выйти на лёд после травмы и выжать из себя максимум? Конечно, это авантюра. Так же интереснее. Мне очень хотелось. Когда я смотрел прыжковый чемпионат из больницы, было очень жалко, что я не там и ничего поделать не могу. Поэтому решил, что если я смогу хоть что-то прыгать, то я поеду.

Завтра контент будет слабее относительно предыдущих стартов. Мыслей, что не будет сил после сегодняшнего проката, не было. Я постараюсь кататься.

Когда почувствовал, что сегодня не пойдёт? Мне кажется, в Самаре (смеётся). А если серьёзно, то нет таких мыслей. Всегда выходишь и пытаешься сделать максимум. Надежда была, не получилось, бывает.

Какая цель на чемпионате России в нынешних реалиях? Наверное, глобально — это медаль. И сборная.

Будет ли после чемпионата России пауза? Давайте пока докатаем здесь», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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