Кондратюк: я начал прыгать только неделю назад. Был в сомнениях, стоит ли мне выступать

Фигурист Марк Кондратюк высказался о прокате на чемпионате России в Красноярске. Марк показал 12-й результат.

«Здоровье? Лучше, чем было. Пока, к сожалению, ещё боль присутствует, довольно сильная. Я начал прыгать чуть больше недели назад, был в сомнениях, выступать или не выступать. Четверной прыжок я сделал вчера — первый раз после Самары. Но я решил, что лучше выступить.



Не боюсь, что обострится травма? Мне кажется, она уже обострилась. Наверное, дальше некуда.



Было ли авантюрой выйти на лёд после травмы и выжать из себя максимум? Конечно, это авантюра. Так же интереснее. Мне очень хотелось. Когда я смотрел прыжковый чемпионат из больницы, было очень жалко, что я не там и ничего поделать не могу. Поэтому решил, что если я смогу хоть что-то прыгать, то я поеду.



Завтра контент будет слабее относительно предыдущих стартов. Мыслей, что не будет сил после сегодняшнего проката, не было. Я постараюсь кататься.



Когда почувствовал, что сегодня не пойдёт? Мне кажется, в Самаре (смеётся). А если серьёзно, то нет таких мыслей. Всегда выходишь и пытаешься сделать максимум. Надежда была, не получилось, бывает.



Какая цель на чемпионате России в нынешних реалиях? Наверное, глобально — это медаль. И сборная.



Будет ли после чемпионата России пауза? Давайте пока докатаем здесь», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.