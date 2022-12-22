В 16:00 стартуют соревнования среди спортивных пар на ЧР по фигурному катанию

Сегодня, 22 декабря, в 16:00 по московскому времени начнутся соревнования спортивных пар в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы выступят с короткими программами.
Спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа
1. Алексей Брюханов/Юлия Артемьева.
2. Александр Галлямов/Анастасия Мишина.
3. Даниил Бутенко/Варвара Черемных.
4. Илья Книжук/Наталья Хабибулина.
5. Роман Запорожец/Виктория Васильева.
6. Артём Грицаенко/Елизавета Осокина.
7. Дмитрий Козловский/Александра Бойкова.
8. Роман Плешков/Дарья Бояринцева.
9. Валерий Колесов/Ясмина Кадырова.
10. Владимир Морозов/Евгения Тарасова.
11. Дмитрий Евгеньев/Александра Мухортова.
12. Матвей Янченков/Екатерина Чикмарёва.
Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.
- 22 декабря 2022
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