В 16:00 стартуют соревнования среди спортивных пар на ЧР по фигурному катанию

Сегодня, 22 декабря, в 16:00 по московскому времени начнутся соревнования спортивных пар в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы выступят с короткими программами.

Спортсмены выйдут на лёд в следующем порядке.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа

1. Алексей Брюханов/Юлия Артемьева.

2. Александр Галлямов/Анастасия Мишина.

3. Даниил Бутенко/Варвара Черемных.

4. Илья Книжук/Наталья Хабибулина.

5. Роман Запорожец/Виктория Васильева.

6. Артём Грицаенко/Елизавета Осокина.

7. Дмитрий Козловский/Александра Бойкова.

8. Роман Плешков/Дарья Бояринцева.

9. Валерий Колесов/Ясмина Кадырова.

10. Владимир Морозов/Евгения Тарасова.

11. Дмитрий Евгеньев/Александра Мухортова.

12. Матвей Янченков/Екатерина Чикмарёва.



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