Игнатов рассказал, почему играл с тренером в «Камень, ножницы, бумага»

Фигурист Макар Игнатов, ставший седьмым по итогам короткой программы, высказался о своём выступлении.
«Ощущения в целом неплохие, были недочёты, но рад, что удалось справиться с волнением, со всем этим кружением чемпионата России. Впереди произвольная.
Получилось ли справиться с разницей во времени? Вроде более-менее получилось как-то нормализовать, но всё равно чувствуется, что не как обычно катаешься, а по Питеру в пять-шесть утра.
Почему играл в «Камень, ножницы, бумага» с тренером? Это время занять. Долго оценки ждать.
Поменялись ли цели на чемпионат России в связи с нынешними реалиями? В принципе, цель остаётся та же самая. Всё равно чемпионат России в нашем спорте – это знаковый старт, который подводит какую-то черту перед первой половиной сезона.
Дал ли прыжковый турнир уверенности перед чемпионатом России? Мне кажется, параллели сложно проводить, потому что это абсолютно разные турниры по эмоциональной составляющей. Я бы не связывал это. Всё ли нормально с коньками? Плюс-минус», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 22 декабря 2022
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