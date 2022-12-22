Семененко и Мозалёв высказались о подъёме фигурного катания в Санкт-Петербурге

Российские фигуристы Евгений Семененко и Андрей Мозалёв ответили на вопрос об уровне фигурного катания в Санкт-Петербурге. По итогам короткой программы первые четыре места заняли именно представители Санкт-Петербурга, а в десятке лучших таковых оказалось семеро.

– Почему в Питере такой подъём мужского одиночного катания?



Мозалёв. Надо спросить у московских мальчиков.



Семененко. Так сложилось.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Короткая программа.



1. Пётр Гуменник — 104,47 балла.

2. Евгений Семененко — 99,15.

3. Андрей Мозалёв — 98,70.

4. Матвей Ветлугин — 97,58.

5. Александр Самарин — 96,57.

6. Артём Ковалёв — 96,49.

7. Макар Игнатов — 94.29.

8. Илья Яблоков — 93.27

9. Дмитрий Алиев — 90.85.

10. Глеб Лутфуллин — 84.09.