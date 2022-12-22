Семененко и Мозалёв высказались о подъёме фигурного катания в Санкт-Петербурге
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Российские фигуристы Евгений Семененко и Андрей Мозалёв ответили на вопрос об уровне фигурного катания в Санкт-Петербурге. По итогам короткой программы первые четыре места заняли именно представители Санкт-Петербурга, а в десятке лучших таковых оказалось семеро.
– Почему в Питере такой подъём мужского одиночного катания?
Мозалёв. Надо спросить у московских мальчиков.
Семененко. Так сложилось.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Короткая программа.
1. Пётр Гуменник — 104,47 балла.
2. Евгений Семененко — 99,15.
3. Андрей Мозалёв — 98,70.
4. Матвей Ветлугин — 97,58.
5. Александр Самарин — 96,57.
6. Артём Ковалёв — 96,49.
7. Макар Игнатов — 94.29.
8. Илья Яблоков — 93.27
9. Дмитрий Алиев — 90.85.
10. Глеб Лутфуллин — 84.09.
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