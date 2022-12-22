Гуменник: у меня хорошо прослеживается прогресс в короткой программе, в Сочи было плохо

Триумфатор короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о своём выступлении.

«Я всё сделал, всё получилось. Больше даже нечего добавить. У меня хорошо прослеживается прогресс в короткой программе, в Сочи очень плохо выступил, в Москве почти чисто, только с недокрутом, а здесь — ещё лучше.



Мне кажется, опыт помог. Программа стала более накатанной, со свежей программой сложнее выступать, связки не так удобны. Сейчас я всё накатал, теперь удобно. Будут ли изменения в контенте? Посмотрим. На прыжковом турнире можно было менять стратегию и подстраивать прыжки в зависимости от того, что прыгнул конкурент», — передаёт слова Гуменника с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.