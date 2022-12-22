Евгений Семененко: у меня есть прогресс в короткой программе
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Фигурист Евгений Семененко дал комментарий по поводу второго места в прокате на чемпионате России.
«Прокатом доволен. Если сравнивать с этапом в Перми, я считаю, плюс-минус одинаково.
Я считаю, у меня есть прогресс в короткой программе. Не совсем удачно я её откатал на Гран-при России в Москве, там мне было тяжелее кататься, чем на шестом этапе, потому что это были первые соревнования после серьёзной травмы. На чемпионате России я сделал всё, что планировал.
Прыжковый турнир? Я считаю, что это хорошо придуманный новый формат соревнований, думаю, болельщикам тоже понравилось. Я считаю, что такие мероприятия популяризируют фигурное катание в нашей стране», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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