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Чемпионат России. Парное катание. Короткая программа
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16:00 Мск
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Евгений Семененко: у меня есть прогресс в короткой программе

Евгений Семененко: у меня есть прогресс в короткой программе
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Фигурист Евгений Семененко дал комментарий по поводу второго места в прокате на чемпионате России.

«Прокатом доволен. Если сравнивать с этапом в Перми, я считаю, плюс-минус одинаково.

Я считаю, у меня есть прогресс в короткой программе. Не совсем удачно я её откатал на Гран-при России в Москве, там мне было тяжелее кататься, чем на шестом этапе, потому что это были первые соревнования после серьёзной травмы. На чемпионате России я сделал всё, что планировал.

Прыжковый турнир? Я считаю, что это хорошо придуманный новый формат соревнований, думаю, болельщикам тоже понравилось. Я считаю, что такие мероприятия популяризируют фигурное катание в нашей стране», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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