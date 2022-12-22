Дмитрий Козловский объяснил, почему финал Аргентина — Франция нельзя показывать в повторе

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от недавно завершившегося в Катаре чемпионата мира по футболу.
Победу одержала сборная Аргентины, в серии послематчевых пенальти одолевшая команду Франции.
Козловский: Можно ли сравнить конкуренцию в парах и танцах с накалом матча Аргентина — Франция? Нет, Аргентину — Францию вообще нельзя показывать в повторе. Вообще такое по телевизору показывать нельзя. Как вы думаете? Представляете, это я ещё молодой, здоровый, а людям со слабым сердцем… Даже я сел и сидел, наверное, минут тридцать, благо он был в воскресенье.
Бойкова: Моя подруга-кондитер отложила все дела в этот день, хотя у неё было множество заказов. Очень сильно нервничала, печатала в телеграм, что она переживает и пьёт валидол (смеётся).
Козловский: Кто из фигуристов похож на Месси? Давайте запишем Нейтана Чена.
- 22 декабря 2022
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