«Требуем, чтобы зрители пришли». Бойкова и Козловский — о посещаемости ЧР в Красноярске

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

После двух разминок Бойкова и Козловский занимают второе место, уступая Анастасии Мишиной и Александру Галлямову один балл.

Козловский: Здравствуйте, дорогие друзья! Ощущение от проката прекрасные, публика отличная. Единственное, хочется, чтобы в субботу уже был полный зал зрителей. Несмотря на то, что все отдавали максимум своих сил, максимум энергетики — не хватает. Когда видишь пробел в зале… Мы к ним уже не привыкли в России, понимаете. На национальном чемпионате нашей страны всегда полный зал и мы требуем, чтобы зрители пришли.



Бойкова: О результатах говорить рано. Главное, что мы довольны своим прокатом, потому что на сегодняшний день мы сделали, наверное, техническую сторону по максимуму. Презентацию всегда можно дорабатывать и делать лучше, но сегодняшним выступлением мы явно довольны.



Козловский: Это бы очень качественный прокат и мы получили за него высокие баллы. Один балл — это практически отсутствие какой-либо разницы. Каждый чувствует по-разному, мы были максимально сконцентрированы сегодня, было определённое волнение. В первый раз за этот сезон мы сталкиваемся с сильнейшими нашими оппонентами. Ввиду этого были определённые нервы, но наша с Александрой максимальная концентрация сделала своё дело и мы продемонстрировали чистый прокат.