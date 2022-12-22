Александра Бойкова рассказала, как создавалось её шикарное платье для жеребьёвки ЧР

Чемпионы России 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о запомнившемся всем наряде партнёрши на жеребьёвке национального первенства в Красноярске — вечернем платье с пышными рукавами.
После двух разминок Бойкова и Козловский занимают второе место, уступая Анастасии Мишиной и Александру Галлямову один балл.
Бойкова: Сказалось ли на выступлении, что предыдущий ЧР в Красноярске выиграли? Это добавляет только приятности того, что мы снова здесь и снова выступаем на этой прекрасной арене. Как выбирала наряд для жеребьёвки? В этом году ушло больше времени, чем в прошлом, как-то так все получилось спонтанно: просто зашла в магазин, увидела костюм, по приколу примерила и решила, что подойдёт. В этом году, чтобы не поблекнуть на фоне прошлого, очень долго выбирала костюм. Наткнулась на девушку Лину Гасанову, которая шьёт подобные платья и костюмы. Также у нее бренд называется. Я списалась с ней, к сожалению, никаких платьев уже не было в наличии, и ткани закончились…
Козловский: Но для такой звезды его сшили.
Бойкова: На меня нашли кусочек ткани, которая осталась, слава Богу, его хватило (смеётся)…
Козловский: Большой кусочек, прошу заметить.
Бойкова: Платье весит килограммов 5-7 где-то, там проволока внутри и ткань весит тоже много, там несколько слоёв. В общем, я платьем очень довольна, рада, что оно снова запомнилось.
Козловский: Настоящая спортсменка, не останавливает тренировки ни на секунду! То-то она сегодня так прыгала.
Бойкова: После прошлогоднего костюма была ли связь от болельщиков, были ли негативные комментарии? Прямо в сообщениях не видела, видела, что некоторые называли этот костюм, будто «птицы накакали» (смеётся). У кого какая фантазия.
- 22 декабря 2022
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