Александра Бойкова рассказала, как создавалось её шикарное платье для жеребьёвки ЧР

Чемпионы России 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о запомнившемся всем наряде партнёрши на жеребьёвке национального первенства в Красноярске — вечернем платье с пышными рукавами.

После двух разминок Бойкова и Козловский занимают второе место, уступая Анастасии Мишиной и Александру Галлямову один балл.

Бойкова: Сказалось ли на выступлении, что предыдущий ЧР в Красноярске выиграли? Это добавляет только приятности того, что мы снова здесь и снова выступаем на этой прекрасной арене. Как выбирала наряд для жеребьёвки? В этом году ушло больше времени, чем в прошлом, как-то так все получилось спонтанно: просто зашла в магазин, увидела костюм, по приколу примерила и решила, что подойдёт. В этом году, чтобы не поблекнуть на фоне прошлого, очень долго выбирала костюм. Наткнулась на девушку Лину Гасанову, которая шьёт подобные платья и костюмы. Также у нее бренд называется. Я списалась с ней, к сожалению, никаких платьев уже не было в наличии, и ткани закончились…



Козловский: Но для такой звезды его сшили.



Бойкова: На меня нашли кусочек ткани, которая осталась, слава Богу, его хватило (смеётся)…



Козловский: Большой кусочек, прошу заметить.



Бойкова: Платье весит килограммов 5-7 где-то, там проволока внутри и ткань весит тоже много, там несколько слоёв. В общем, я платьем очень довольна, рада, что оно снова запомнилось.



Козловский: Настоящая спортсменка, не останавливает тренировки ни на секунду! То-то она сегодня так прыгала.



Бойкова: После прошлогоднего костюма была ли связь от болельщиков, были ли негативные комментарии? Прямо в сообщениях не видела, видела, что некоторые называли этот костюм, будто «птицы накакали» (смеётся). У кого какая фантазия.