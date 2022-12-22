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Чемпионат России. Парное катание. Короткая программа
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Морозов объяснил ошибку Тарасовой на выбросе. Партнёрша от комментариев отказалась

Морозов объяснил ошибку Тарасовой на выбросе. Партнёрша от комментариев отказалась
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Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгений Тарасовой, рассказал об ошибке, которую допустила партнёрша в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Сама Евгения отказалась от общения с журналистами и спешно покинула микст-зону.

При приземлении с выброса Тарасова коснулась льда двумя руками, чтобы не упасть. Пара занимает третье место после короткой программы, уступая лидерам четыре балла.

«В целом моментами довольны. Единственное — выброс подкачал сегодня. Был хороший вход в него, он получился высокий, как обычно, но жёсткое приземление привело к потере равновесия. Всё остальное сделали прилично, подкрут высокий. Всё было нормально.

Тяжело ли держать удар одному? Да нет, приходится иногда. Почему она ушла? Я думаю, она немножко меня не дождалась. Мы обсуждали с тренером по прокату какие-то скорые вещи, а она уже ушла. Пошла отдыхать. С тренерами обменялись впечатлениями, по выбросу [были] какие-то замечания, неточности.

Какие мысли в голове? Разочарования нет, довольно оптимистично настроены. Нет какого-то сильного провала», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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