Дмитрий Козловский оценил прокат короткой программы

Партнер Александры Бойковой фигурист Дмитрий Козловский оценил сегодняшнее выступление в рамках проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар, который проходит в Красноярске.



«Классный прокат, классные эмоции, классная публика. Мы рады что этот день по-настоящему для нас сложился в положительном ключе. Завтра отдыхаем, послезавтра уже основная произвольная программа», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Нппомним, после двух разминок победители национального первенства 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место, уступая лидирующим Анастасии Мишиной и Александру Галлямову один балл.