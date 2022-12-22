Дмитрий Козловский оценил прокат короткой программы
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Партнер Александры Бойковой фигурист Дмитрий Козловский оценил сегодняшнее выступление в рамках проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар, который проходит в Красноярске.
«Классный прокат, классные эмоции, классная публика. Мы рады что этот день по-настоящему для нас сложился в положительном ключе. Завтра отдыхаем, послезавтра уже основная произвольная программа», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Нппомним, после двух разминок победители национального первенства 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место, уступая лидирующим Анастасии Мишиной и Александру Галлямову один балл.
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