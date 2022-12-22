«Это толерантность. Нам, наверное, не понять». Бойкова — об однополых парах в Канаде

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о принятых в Канаде изменениях в объединении фигуристов для парного катания и танцев на льду.
Если ранее пара состояла из женщины и мужчины, то теперь из «Фигуриста 1» и «Фигуриста 2», гендерная принадлежность при этом не указывается.
«Немного неправильно перевели эту статью. Насколько я поняла, нет чёткого разделения на девушку и мужчину, есть просто партнёр А и партнёр Б. Но тут никто не говорит, что это девушка с девушкой и мужчина с мужчиной. Это толерантность. Нам, наверное, этого не понять», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Слушайте, мы живём в другой стране, мы совсем по-другому смотрим. Но если говорить конкретно, я лично не видел исходного текста в оригинале. Поэтому как-то это комментировать, я считаю, неправильно и некорректно», — сказал Козловский.
После короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Бойкова и Козловский занимают второе место.
- 22 декабря 2022
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