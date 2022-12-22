«В любой истории свет побеждает тьму». Морозов о сегодняшнем выступлении

Партнер Евгении Тарасовой на проходящем сейчас в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар фигурист Владимир Морозов оценил сегодняшнее выступление в рамках проката короткой программы.

«Прокатом довольны, но была грубая ошибка, помарка на выбросе. Выбор музыки для короткой программы? Это нестандартная версия Аве Марии, классической уже было много. Женя — это свет, я — тьма, которая хочет погасить этот свет, накрывает его, пытается заглушить свечение. Но в любой истории добро побеждает, так что свет побеждает тьму», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, при приземлении с выброса Тарасова, чтобы не упасть, коснулась льда двумя руками. Пара занимает третье место после короткой программы, уступая лидерам 4 балла.