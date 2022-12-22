«В любой истории свет побеждает тьму». Морозов о сегодняшнем выступлении

Партнер Евгении Тарасовой на проходящем сейчас в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар фигурист Владимир Морозов оценил сегодняшнее выступление в рамках проката короткой программы.
«Прокатом довольны, но была грубая ошибка, помарка на выбросе. Выбор музыки для короткой программы? Это нестандартная версия Аве Марии, классической уже было много. Женя — это свет, я — тьма, которая хочет погасить этот свет, накрывает его, пытается заглушить свечение. Но в любой истории добро побеждает, так что свет побеждает тьму», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, при приземлении с выброса Тарасова, чтобы не упасть, коснулась льда двумя руками. Пара занимает третье место после короткой программы, уступая лидерам 4 балла.
- 22 декабря 2022
-
19:13
-
18:54
-
18:50
-
18:43
-
18:42
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:13
-
17:56
-
17:42
-
17:29
-
17:22
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:48
-
16:29
-
15:40
-
15:29
-
15:25
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
14:55
-
14:54
-
14:41
-
14:08
-
13:54
-
13:44
-
13:42
-
13:33
-
13:11
-
13:05
-
13:03