«Это из-за дефицита мальчиков». Владимир Морозов — об однополых парах в Канаде

Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгений Тарасовой, высказался о принятых в Канаде изменениях в объединении фигуристов для парного катания и танцев на льду.

Если ранее пара состояла из женщины и мужчины, то теперь из «Фигуриста 1» и «Фигуриста 2», гендерная принадлежность при этом не указывается.

«Мы с Евгенией катались в Америке, мы видели, что там происходит. Я думаю, что там дефицит партнёров — именно мальчиков. Там много девочек, даже есть отдельные соревнования Single dance называются. Я думаю, что они нашли такое решение, чтобы девочки, которые без партнёров, могли кататься вместе, пока партнёра не найдут. Это не связано с какой-то ориентацией. Я больше верю, что это из-за дефицита мальчиков, особенно в Канаде, где у них хоккей на первом месте», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Тарасова и Морозов занимают третье место.