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Чемпионат России. Танцы на льду, произвольный танец
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Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано снялся с ЧР

Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано снялся с ЧР
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Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано отказался от выступления в произвольном танце на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Это следует из протоколов, опубликованных на сайте ФФККР.

После ритм-танца Хавронина и Чиризано занимали пятое место, отставая от идущих третьими Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова на 4 балла. После проката Хавронина не вышла на интервью в микст-зону. Чиризано объяснил отсутствие партнёрши плохим самочувствием и усталостью.

Хавронина и Чиризано — чемпионы зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года и чемпионы России среди юниоров 2022 года. Ирина и Дарио занимаются в московской школе «Одиноцово» под руководством Людмилы и Алексея Горшковых и Максима Болотина.

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