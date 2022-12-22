Короткая программа Евгения Семененко на чемпионате России в Красноярске. Видео

Российский фигурист Евгений Семененко блестяще справился с прокатом короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Ученик Татьяны и Алексея Мишиных уверенно исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, четверной сальхов и тройной аксель (во второй половине программы), получив большие надбавки за качество исполнения элементов. Однако все дорожки и вращения Семененко были оценены по третьему и даже второму уровню.

В итоге после короткой программы Семененко занимает второе место, уступая лидирующему Петру Гуменнику пять баллов. Идущий третьим Андрей Мозалёв отстаёт от Семененко на 0,45 балла.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.