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Чемпионат России. Танцы на льду, произвольный танец
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Ритм-танец Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России. Видео

Ритм-танец Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России. Видео
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Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выступил с ритм-танцем на чемпионате России в Красноярске.

Елизавета начала выступление с ошибки, упав при повороте, а потом споткнулась при выполнении шагов. На табло при этом всё равно горели четвёртые уровни, да и на оценках ошибки сильно не отразились: Худайбердиева и Базин получили 83,70 балла, из них 49,72 — за технику.

Худайбердиева и Базин одержали победу с запасом в 19 баллов на домашнем для партнера льду в рамках пятого этапа Гран-при России. С двумя золотыми медалями серии фигуристы уверенно попадают в финал.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko

На втором месте после дуэта Худайбердиевой и Базина располагаются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,60), замыкают тройку лучших Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (79,48).

Дуэты представят произвольный танец в пятницу.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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