Вальс Мишиной и Галлямова на ЧР, который судьи ценили выше мирового рекорда. Видео
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Действующие чемпионы России в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов блестяще начали защиту титула на первенстве страны, которое проходит в Красноярске. Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука за вальс в короткой программе получили от судей оценки, на один балл превышающие мировой рекорд китайской пары Суй Вэньцзин/Хань Цун. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине хозяева получили 84,41 балла, Мишина и Галлямов в Красноярске – 85,37.
Все элементы Мишиной и Галлямова получили значительные надбавки – от 1,2 до 2,6 балла. Все непрыжковые элементы были оценены по четвёртому уровню сложности, а оценки за компоненты превысили 9,5 балла.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko
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