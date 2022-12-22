Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на ЧР-2023. Видео
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Чемпионы России 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский блестяще выступили в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Красноярске. За свой прокат в соревнованиях спортивных пар ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука получили от судей оценки, практически равные мировому рекорду китайской пары Суй Вэньцзин/Хань Цун. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине хозяева получили 84,41 балла, а Бойкова и Козловский в Красноярске – 84,32.
Однако это на один балл меньше, чем у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. В отличие от их одногруппников, подкрутка и дорожка шагов Бойковой и Козловского были оценены только по третьему уровню сложности.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
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