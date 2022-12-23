Алина Загитова выступила с показательным номером на открытии катка в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступила с показательным номером и провела мастер-класс на открытии катка «Московский спорт» на Северном речном вокзале.

«Прекрасный лёд, я его уже опробовала. Замечательный каток – всё на высшем уровне. Очень классно, что Департамент спорта Москвы делает такие замечательные катки. Причём хочу отметить, что это всё бесплатно. И тренировки с профессиональными спортсменами тоже будут бесплатно. Я начинала свой путь в Москве именно с Речного вокзала, я здесь жила первое время. Здесь всё очень сильно изменилось – в хорошую сторону. И это говорит о том, что все работают, развивают Москву, и это очень здорово», — сказала Загитова на открытии катка.