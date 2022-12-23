Короткая программа Андрея Мозалёва на чемпионате России в Красноярске. Видео

19-летний фигурист Андрей Мозалёв занял третье место по итогам завершившейся сегодня мужской короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Мозалёв набрал 98,70 балла за свой прокат, отстав от лидирующего Петра Гуменника на 5,45 балла. Отставание Мозалёва от занимающего второе место Евгения Семененко составило всего 0,45 балла.

Соревнования среди мужчин продолжатся завтра, 23 декабря. Фигуристы выступят с произвольными программами.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.