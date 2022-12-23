Вайцеховская объяснила снятие Кондратюка и танцоров с ЧР в Красноярске

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская предположила, по каким причинам с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске в первый же день снялись три участники – танцевальные дуэты Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и одиночник Марк Кондратюк.
«Наряду с совершенно выдающимся выступлением в короткой мужской программе Петра Гуменника (104 балла и место лидера), одним из хайлайтов первого дня стали снятия спортсменов, причём невозможность выступать впору называть массовой.
Из-за тяжёлого гриппа партнёрш соревнования не смогут продолжить Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, а Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол выступать даже не начинали.
В мужском турнире — минус Кондратюк: травма спины всё ещё не позволяет Марку кататься в полную силу.
В связи с этим вопрос: зачем тренеры, причём, опытные, лучше других понимающие масштаб бедствия, вообще заявили своих спортсменов на чемпионат страны?
Ответ лично у меня один. Спортсмены, как правило, так устроены, что отказаться от соревнований их может заставить только абсолютный форс-мажор. Когда на расстоянии вытянутой руки маячит «сцена», болезни и травмы уже не воспринимаются, особенно если люди привыкли терпеть боль — всё это уходит на второй план.
Можно ли насильно отстранить от выступлений атлета, который рвётся в бой? Наверное, да. Но тут есть один тонкий психологический момент. Иногда тренеру бывает очень полезно отойти в сторону, чтобы дать подопечному упасть и сполна нахлебаться последствий собственных решений.
В случае с Хаврониной/Чиризано, как и с Кондратюком, мне кажется, произошло именно это. Хотя на собственной правоте совершенно не настаиваю», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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