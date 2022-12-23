Ягудин: верю, что Трусова может стать олимпийской чемпионской, но сейчас вижу отрешённость

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о выступлениях россиянки Александры Трусовой после её второго места на Олимпийских играх в Пекине.



«Верю ли, что Трусова сможет стать олимпийской чемпионкой? Верю. Почему нет? Но мы понимаем, что всё в их руках, их ногах. Но то, что я вижу, как изменился этот человек – берём конкретно Сашу – где даже близко то, от чего мы охали и ахали? Где пять четверных? Хорошо, не пять – ну четыре, ну три, ну лва. Нет ни одного сейчас.



Сказался ли её уход от Этери Тутберидзе? Всё вместе. Мы видели её прекрасные человеческие, искренние эмоции на Олимпийских играх между прокатом и награждением. Почему она должна их скрывать? Это её реакция.



Одно дело, когда ты приезжаешь и думаешь: в шестерку бы попасть. И тут раз – ты второй или третий. И ты расстраиваешься – это одно, это расстройство от счастья. А когда ты приезжаешь побеждать. И тебе…



Как мне кажется, Саша проиграла только из-за своего упрямства, штурмуя тот элемент, который явно не нужен, чтобы выигрывать. У нее был другой козырь в рукаве, который она периодически доставала – количество четверных. Но я не понимаю, с чем связано стремление кому-то что-то доказать – зачем?



Нет, если ради рекордов – можно заходить на всё, что угодно. Но я никогда не поверю, что Саша… Хотя кто знает. Зная нестандартность мышления Александры Трусовой, что на первом месте для неё? Что ты выбираешь, очередной рекорд или все-таки олимпийская медаль?



Для меня золотая медаль немного важнее какого-то рекорда или быть в книге почётной. Олимпийские игры Саша проиграла только попыткой исполнить тройной аксель в короткой программе. И часто она проигрывала так турниры. Боль была понятна и видна. Здесь только поддержать Сашу, это нормальная реакция.



Всё зависит от того, найдет ли она мотивацию. Мы же слышали эту фразу: „Я не хочу, я ненавижу фигурное катание“. Это удар, сильнейший удар. Ну а дальше если она действительно захочет в голове, не в планах, которые мы пишем в федерацию фигурного катания или вербально. Если она захочет, она вернет все четверные. Но в данный момент я вижу какую-то небольшую отрешённость» — сказал Ягудин в интервью Лауре Джугелии.