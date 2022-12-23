Максим Некрасов — о выступлении на ЧР: просто не ожидали, что такое может быть

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов высказались о своём выступлении на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Пара заняла третье место.

Некрасов: Просто не ожидали, что такое может быть. В мечтаниях это всё было, но...



Пасечник: Не думали, что это реализуется.



Некрасов: Не то что с другим настроем сегодня выходили, с тем же самым, просто хотели показать свою работу, самих себя. Мы не гнались за медалями, мы просто хотели себя показать в этом сезоне, чтобы в следующем сезоне прогрессировать. А получилось, что сейчас с каждым стартом прогрессировали. Попадание в тройку? Так как мы «новоделы» и восемь месяцев катаемся, поэтому хорошо это оцениваем. Контроль всегда присутствует, где-то он бывает сильнее, где-то меньше.



Пасечник: Концентрация была большая.



Некрасов: Призовые? Не в деньгах счастье. Выглядим нерадостными? Просто устали, тяжело, поскольку ранние тренировки. Немного ещё ко времени не привыкли.



Пасечник: На самом деле, ещё прокат получился не без ошибок. Это тоже расстраивает.



Некрасов: Была помарочка, но ничего страшного. Работаем дальше.



Пасечник: То, что прогресс есть — очень радует.