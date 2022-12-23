Татьяна Навка: без Александры Трусовой чемпионат России теряет свою привлекательность

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка прокомментировала снятие фигуристки Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.

«Безусловно, грустно, что турнир теряет такую спортсменку. Саша является яркой звездой и серебряным призёром Олимпийских игр. Чемпионат России теряет свою привлекательность, так как не будет такой борьбы.



Однако всё равно останется интерес, накал и интрига. На турнире выступает и Камила Валиева, и много молодых звёздочек, которые будут нас удивлять своим сложным набором и мастерством», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее о снятии Трусовой с соревнований сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, отметив, что фигуристка не примет участия в турнире по медицинским показаниям.



Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск.