«Хотели показать, что есть пара, которая что-то хочет». Пасечник и Некрасов — о бронзе ЧР

Фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов прокомментировали завоевание бронзовых медалей по итогам соревнований в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске.
Пасечник: Тоже хочу поздравить всех ребят, все — большие молодцы. Действительно было тяжело сегодня катать, присутствовало волнение, это отразилось на наших прокатах. Будем работать, исправлять ошибки.
Некрасов: Так как мы пара, которая катается восемь месяцев, мы не ожидали ничего, не загадывали. Мы хотели показать в этом сезоне, что есть пара, которая что-то хочет. Что хочет — это между нами, — передаёт слова Пасечник и Некрасова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
- 23 декабря 2022
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