Okko эксклюзивно покажет чемпионат Европы и чемпионат мира по фигурному катанию

Okko эксклюзивно покажет ключевые турниры, которые проходят под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), в том числе чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023, который состоится в Финляндии с 23 по 29 января, и чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 в Японии с 20 по 26 марта. Все трансляции и другие материалы будут доступны подписчикам Okko без дополнительной платы.



Пользователи сервиса также смогут посмотреть чемпионат четырёх континентов — 2023, который будет проходить в США с 7 по 12 февраля, и командный чемпионат мира — 2023, который состоится в Японии с 13 по 16 апреля.



Все трансляции в Okko будут доступны как в прямом эфире, так и в записи. В сервисе также можно будет смотреть хайлайты, аналитические программы, подборки и индивидуальные видео спортсменов. Избранные выступления будут показаны на телеканале «Okko Спорт».



«Мы эксклюзивно показали Гран-при по фигурному катанию и увидели огромный интерес к событию, поэтому решили продолжить развивать этот вид спорта, приобретя права на показ других ключевых турниров Международного союза конькобежцев. Теперь ценители фигурного катания смогут увидеть ещё больше знаковых международных турниров в Okko», — заявил генеральный директор «Okko Спорт» Олег Манжа.