Алексей Ерохов: выступление на чемпионате России оцениваю плохо
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Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал своё выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Выступление на чемпионате России оцениваю плохо. Ни в короткой, ни в произвольной не получилось. Буду думать, как это исправить в будущем», — сказал Алексей Ерохов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
У мужчин после короткой программы с 104,47 балла лидирует Пётр Гуменник. Гуменник впервые в карьере получил больше 100 баллов на взрослом уровне. Марк Кондратюк снялся с произвольной программы из-за боли в спине.
Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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