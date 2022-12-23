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Чемпионат России. Женщины, короткая программа
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15:25 Мск
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Алексей Ерохов: выступление на чемпионате России оцениваю плохо

Алексей Ерохов: выступление на чемпионате России оцениваю плохо
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Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал своё выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Выступление на чемпионате России оцениваю плохо. Ни в короткой, ни в произвольной не получилось. Буду думать, как это исправить в будущем», — сказал Алексей Ерохов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

У мужчин после короткой программы с 104,47 балла лидирует Пётр Гуменник. Гуменник впервые в карьере получил больше 100 баллов на взрослом уровне. Марк Кондратюк снялся с произвольной программы из-за боли в спине.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

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