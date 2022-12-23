Алиев: Димка Алиев, который хочет кататься и умеет бороться, потихонечку возрождается

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Обидно за аксель, потому что делал четверные на ура уже какой раз в этом сезоне, и вот такая ошибка… 10 баллов стоит. Эти 10 баллов сильно влияют на место и на отрыв от соперников. В целом я рад, что Димка Алиев, который хочет кататься и умеет бороться, потихонечку возрождается. По крайней мере, я чувствую это. И мне нравится это делать. Самое важное, что заберу с собой с этого чемпионата — я понял, что во мне появляется дух борьбы и что моя команда — это моё всё. В этом сезоне мы идём плечом к плечу, это, наверное, один из лучших сезонов по результативности и по взаимопониманию, по семейной атмосфере. Ещё ближе стали. Это самое важное», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 23 декабря 2022
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