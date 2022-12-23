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«В высшей степени профессионально». Тарасова — о победе Семененко на чемпионате России

«В высшей степени профессионально». Тарасова — о победе Семененко на чемпионате России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Победа Семененко — это прекрасно! Все мальчики катаются очень хорошо, а Семененко и Гуменник – особенно. Семененко вообще не катался, а совершенно потрясающе двигался под музыку. Я не видела, что он борется, хотя он боролся конечно, выиграл, но он был совершенно с музыкой, замечательным! В высшей степени профессионально», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины

  1. Евгений Семененко — 295,07 (победа за счёт большего количества баллов за произвольную программу).
  2. Пётр Гуменник — 295,07.
  3. Александр Самарин — 282,40.
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