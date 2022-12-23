«В высшей степени профессионально». Тарасова — о победе Семененко на чемпионате России
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
«Победа Семененко — это прекрасно! Все мальчики катаются очень хорошо, а Семененко и Гуменник – особенно. Семененко вообще не катался, а совершенно потрясающе двигался под музыку. Я не видела, что он борется, хотя он боролся конечно, выиграл, но он был совершенно с музыкой, замечательным! В высшей степени профессионально», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины
- Евгений Семененко — 295,07 (победа за счёт большего количества баллов за произвольную программу).
- Пётр Гуменник — 295,07.
- Александр Самарин — 282,40.
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:51
-
15:45
-
15:41
-
15:33
-
15:33
-
15:20
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:33
-
13:25
-
13:23
-
13:18
-
13:02
-
12:50
-
12:35
-
12:31
-
12:17
Партнерский контент