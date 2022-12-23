«В высшей степени профессионально». Тарасова — о победе Семененко на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Победа Семененко — это прекрасно! Все мальчики катаются очень хорошо, а Семененко и Гуменник – особенно. Семененко вообще не катался, а совершенно потрясающе двигался под музыку. Я не видела, что он борется, хотя он боролся конечно, выиграл, но он был совершенно с музыкой, замечательным! В высшей степени профессионально», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины