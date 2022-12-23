Камила Валиева объяснила «бабочку» в короткой программе на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Несвойственная мне «бабочка». Что могу сказать? Не хочу говорить «бывает», но правда, как потренировалась, так, видимо, и получилось. Из-за некой неуверенности: получится – не получится. Что-то быстро сделала, получилась «бабочка», непонятно. Не будем зацикливаться на этом, завтра произвольная программа, которая многое решает. Надо работать. Была мысль не рисковать, но я уже пошла в него [тройной аксель], сейчас уже нечего говорить, это уже произошло. До завтра контент ещё не сформирован.



Нового слова сегодня не было. У меня была новая «бабочка», видимо, ха-ха-ха. Извините, над этим нельзя смеяться.



Четверной тулуп лучше получается, чем аксель? Но я же его дольше прыгала, я показывала его на Гран-при, а аксель — единственный раз, когда он был на публике сделан, на прыжковом турнире на шестиминутке. Но этого недостаточно. Вспомните прошлый год, когда я на первом турнире в Финляндии с акселя упала. Для меня это, видимо, обыденное дело, чего не хочется повторять.



У меня сегодня у мамы день рождения. Много слов хочется сказать, но я ей уже всё сказала лично. Я её очень люблю», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.