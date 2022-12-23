«Это меня устраивает». Гуменник — о втором месте на чемпионате России в Красноярске

Фигурист Пётр Гуменник, завоевавший серебряную медаль в мужских соревнованиях на чемпионате России в Красноярске, заявил, что не испытывает разочарования от результата.

Напомним, по итогам мужских соревнований Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое итоговое количество баллов (295,07), и лишь благодаря лучшей технике в произвольной программе золото досталось первому.

«Сегодня не так удачно получилось откатать. Наверное, сложно назвать такой прокат чемпионским, то, что я второй — это меня устраивает. Не хватило немножко уверенности в себе. Это первый ЧР, где я реально мог победить, наверное, с первой попытки слишком сложно это сделать. Надеюсь, в следующий раз уже будет первое место. Я люблю постепенно улучшать свой результат. Если сейчас у меня отставание в ноль сотых, то в следующий раз придётся побеждать.



Я знал, какой у меня отрыв, знал, сколько набрал Женя, потому что следующий катал. После проката чуть-чуть зрение просело, почему-то там, где десятые, я увидел не 6, а 8 — подумал, что я первый. Но потом прозрел, увидел одинаковые баллы, и, насколько я помню, побеждает тот, кто в произвольной больше набрал. Моментально я понял, что уже второй. Дальше оставалось смириться с результатом.



Баллы действительно очень большие, я таких вживую не видел, когда выступал. Но я знал контент Жени и знал, что с моим чистым прокатом могу набрать не меньше. Единственная мысль у меня возникла, что у меня нет права на ошибку, только этот запас в пять баллов у меня есть, и желательно было его не растерять.



Насколько сильно давил результат после короткой? С одной стороны, он во мне пробудил понимание, что победа возможна, с другой — всё-таки довольно сильное волнение было из-за того, что я знал, что есть хорошая возможность взять первое место. Если бы я не был первым, то, может быть, меньше бы переживал. Есть у этого маленькие издержки.



Стоит ли при одинаковых баллах давать два золота? Я бы всем золотую медаль дал. Абсолютно всем.



Я на этой неделе пропустил зачёты, так что приеду, буду сдавать. Сессия у меня сейчас будет самая первая, так что ничего сложного не будет, но время всё равно придётся потратить. На шоу меня ещё не звали, но если будет в Питере или однодневное в другом городе, то я с радостью выступлю», — передаёт слова Гуменника с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.