Самоделкина — о короткой программе на ЧР: не всё получилось, но радует, что без падений

Российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Не всё получилось, но радует, что без падений. Буду дальше работать. Аксель был выездной прыжок, видимо, немножечко вверх подбросило. Лутц-риттбергер — как можно делать в произвольной, но не делать в короткой, я не знаю, но надеюсь, у меня это получится.



Когда услышала, что катаю с лутц-риттбергером, а не лутц-тулупом — это ещё в июле, когда мы только начали накатывать программу, была такая установка. Но не то чтобы выхожу — и должна сделать, и всё. Сделаю — классно будет, такого никто не делал ещё.



Перегорают некоторые под тяжестью контента? У меня нет такого. Такой контент — лично и моё желание, потому что я в прошлом и позапрошлом году хотела вернуть лутц-риттбергер, так как в 19-м году и в 18-м я его прыгала. В прошлом, позапрошлом году не получалось, не знаю, по каким причинам. А сейчас я его очень много напрыгивала вне программ, и Светлана Владимировна предложила — давай в короткой попробуем.



Изменились ли стабильность и техника акселя после смены тренера? Не могу сказать про стабильность, потому что к Светлане Владимировне пришла без тройных прыжков. У меня была тяжёлая травма, которая по сей день меня беспокоит. Я пришла, и мы начали заново. Тройные — это тройные, с четверными была сложная работа. Сальхов более стабильный, чем аксель.



Почему платье решили поменять? Светлана Владимировна захотела сделать ещё одно классное платье. Оно было готово после Сочи, но Светлана Владимировна сказала — оставим на Россию, чтобы там все ахнули», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.