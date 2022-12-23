Софья Акатьева — о скованности: я всегда такая. На камеру не могу расслабиться

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

«По прыжкам всё получилось, но по вращениям и дорожкам можно улучшать, есть куда стремиться. Прокатом я довольна, сейчас главное — настроиться на произвольную. Попытаюсь настроиться и сделать то, что делаю на тренировках, не волноваться постараюсь. Буду работать дальше.



Насколько было важно аксель сделать? Тройной аксель – самый сложный элемент в короткой программе. Было важно сделать его так, как я умею. После можно было не волноваться. Дальше полностью отпустило, и спокойно без волнения катала.



Проблемы с джетлагом? Сегодня спала хорошо, а когда прилетели — тяжело. В принципе, как и всегда в Красноярске, для меня это не в новинку, я была здесь уже 100 раз, поэтому привычно.



Я скованная? Да я всегда такая. На камеру не могу расслабиться. После проката пока ещё остаётся напряжение. Я сейчас сосредоточена. У меня произвольная впереди.



Меня поддерживают абсолютно все: мама, тренеры настраивают, успокаивают, болельщики, моя фан-группа. Я не видела их, но они писали мне», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.