Софья Акатьева — о скованности: я всегда такая. На камеру не могу расслабиться

Российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала выступление с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.
«По прыжкам всё получилось, но по вращениям и дорожкам можно улучшать, есть куда стремиться. Прокатом я довольна, сейчас главное — настроиться на произвольную. Попытаюсь настроиться и сделать то, что делаю на тренировках, не волноваться постараюсь. Буду работать дальше.
Насколько было важно аксель сделать? Тройной аксель – самый сложный элемент в короткой программе. Было важно сделать его так, как я умею. После можно было не волноваться. Дальше полностью отпустило, и спокойно без волнения катала.
Проблемы с джетлагом? Сегодня спала хорошо, а когда прилетели — тяжело. В принципе, как и всегда в Красноярске, для меня это не в новинку, я была здесь уже 100 раз, поэтому привычно.
Я скованная? Да я всегда такая. На камеру не могу расслабиться. После проката пока ещё остаётся напряжение. Я сейчас сосредоточена. У меня произвольная впереди.
Меня поддерживают абсолютно все: мама, тренеры настраивают, успокаивают, болельщики, моя фан-группа. Я не видела их, но они писали мне», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 23 декабря 2022
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:51
-
15:45
-
15:41
-
15:33
-
15:33
-
15:20
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:33
-
13:25
-
13:23
-
13:18
-
13:02
-
12:50
-
12:35
-
12:31
-
12:17