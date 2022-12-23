Петросян: были странные ощущения, когда сделала лутц и упала

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске, в которой она показала результат 76,25.
«Недовольна своим прокатом, понятно почему — там не удался прыжок. Из-за этого ещё и другое начало сыпаться. Если бы был подъём после акселя, наверное, выехала бы остальное (улыбается). Не знаю, что произошло, были странные ощущения, когда сделала лутц и упала. Надо посмотреть видео и понять, что не так было.
Любимых и нелюбимых прыжков нет, с травмой это совсем не связано. Если ты прыгаешь тройной аксель, то тройной лутц можно как-то сделать, наверное (смеётся). Со здоровьем всё в порядке, восстанавливаюсь потихоньку. Первое место — откатать чисто тот контент, который планировали. Поговорили с тренерами», — передаёт слова Петросян из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 23 декабря 2022
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