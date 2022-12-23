«Обидно и досадно». Ирина Роднина высказалась о снятии Трусовой с чемпионата России
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Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о снятии с чемпионата России по фигурному катанию Александры Трусовой.
«Скорее всего, у нас не будет международных турниров. Поэтому ценность этого чемпионата несколько понижается. Да, конечно, это обидно и досадно и для самих спортсменов, и для болельщиков», – приводит слова Родниной Metaratings.
Ранее о снятии Трусовой с соревнований сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, отметив, что фигуристка не примет участия в турнире по медицинским показаниям.
Соревнования среди женщин уже стартовали. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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