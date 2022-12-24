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На московском фестивале «Путешествие в Рождество» заработали бесплатные катки

На московском фестивале «Путешествие в Рождество» заработали бесплатные катки
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На московском городском фестивале «Путешествие в Рождество» заработали бесплатные катки. В будние дни катание проходит с 11:00 до 22:00, в выходные гостей ждут с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный.

На всех площадках работают операторы, которые следят за порядком и помогают тем, кто встал на коньки в первый раз. Также начинающие фигуристы могут взять поддерживающие стойки в форме пингвинов, чтобы увереннее чувствовать себя на льду. Также на всех катках можно бесплатно заточить коньки.

19 бесплатных катков работают на фестивальных площадках. Катки расположены по адресам:

  • Площадь Революции
  • Профсоюзная ул., вл. 41
  • Коптевский бульвар ул., вл. 18А
  • Сквер у м. Некрасовка
  • Ключевая ул., 22
  • Перерва ул., вл. 52
  • Митинская ул., вл. 31
  • Матвеевская ул., вл. 2
  • Соколово-Мещерская ул., 23
  • Сквер у м. Отрадное
  • Уральская ул., 16
  • Тёплый Стан ул., вл. 1Б
  • Адмирала Руднева ул., вл. 8
  • Вешняковская ул., вл. 16
  • Городецкая ул., вл. 1
  • Святоозёрская ул., вл. 1
  • Сухонская ул., вл. 6с1
  • Волгоградский проспект, вл. 119
  • г. Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона

Катание организовано по сеансам, для прохода на лёд необходима предварительная регистрация на сайте «Московские сезоны». Предварительная регистрация позволит сократить время прохода на каток и сделает сеанс посещения безопаснее. Также регистрация на катки необходима для того, чтобы гостям не было тесно на льду: количество мест на сеансах напрямую зависит от площади катка.

Цены

  • Стоимость проката коньков — 50 рублей (залог 2000 рублей): посетители могут выбрать и детские, и взрослые коньки (от 27 до 46 размера включительно).
  • Комплект защиты (наколенники, налокотники) – 50 рублей (залог 1000 рублей), на таких же условиях выдаётся шлем.
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