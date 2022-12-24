На московском фестивале «Путешествие в Рождество» заработали бесплатные катки

На московском городском фестивале «Путешествие в Рождество» заработали бесплатные катки. В будние дни катание проходит с 11:00 до 22:00, в выходные гостей ждут с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный.
На всех площадках работают операторы, которые следят за порядком и помогают тем, кто встал на коньки в первый раз. Также начинающие фигуристы могут взять поддерживающие стойки в форме пингвинов, чтобы увереннее чувствовать себя на льду. Также на всех катках можно бесплатно заточить коньки.
19 бесплатных катков работают на фестивальных площадках. Катки расположены по адресам:
- Площадь Революции
- Профсоюзная ул., вл. 41
- Коптевский бульвар ул., вл. 18А
- Сквер у м. Некрасовка
- Ключевая ул., 22
- Перерва ул., вл. 52
- Митинская ул., вл. 31
- Матвеевская ул., вл. 2
- Соколово-Мещерская ул., 23
- Сквер у м. Отрадное
- Уральская ул., 16
- Тёплый Стан ул., вл. 1Б
- Адмирала Руднева ул., вл. 8
- Вешняковская ул., вл. 16
- Городецкая ул., вл. 1
- Святоозёрская ул., вл. 1
- Сухонская ул., вл. 6с1
- Волгоградский проспект, вл. 119
- г. Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона
Катание организовано по сеансам, для прохода на лёд необходима предварительная регистрация на сайте «Московские сезоны». Предварительная регистрация позволит сократить время прохода на каток и сделает сеанс посещения безопаснее. Также регистрация на катки необходима для того, чтобы гостям не было тесно на льду: количество мест на сеансах напрямую зависит от площади катка.
Цены
- Стоимость проката коньков — 50 рублей (залог 2000 рублей): посетители могут выбрать и детские, и взрослые коньки (от 27 до 46 размера включительно).
- Комплект защиты (наколенники, налокотники) – 50 рублей (залог 1000 рублей), на таких же условиях выдаётся шлем.
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