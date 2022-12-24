На московском фестивале «Путешествие в Рождество» заработали бесплатные катки

На московском городском фестивале «Путешествие в Рождество» заработали бесплатные катки. В будние дни катание проходит с 11:00 до 22:00, в выходные гостей ждут с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками бесплатный.

На всех площадках работают операторы, которые следят за порядком и помогают тем, кто встал на коньки в первый раз. Также начинающие фигуристы могут взять поддерживающие стойки в форме пингвинов, чтобы увереннее чувствовать себя на льду. Также на всех катках можно бесплатно заточить коньки.

19 бесплатных катков работают на фестивальных площадках. Катки расположены по адресам:

Площадь Революции

Профсоюзная ул., вл. 41

Коптевский бульвар ул., вл. 18А

Сквер у м. Некрасовка

Ключевая ул., 22

Перерва ул., вл. 52

Митинская ул., вл. 31

Матвеевская ул., вл. 2

Соколово-Мещерская ул., 23

Сквер у м. Отрадное

Уральская ул., 16

Тёплый Стан ул., вл. 1Б

Адмирала Руднева ул., вл. 8

Вешняковская ул., вл. 16

Городецкая ул., вл. 1

Святоозёрская ул., вл. 1

Сухонская ул., вл. 6с1

Волгоградский проспект, вл. 119

г. Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона

Катание организовано по сеансам, для прохода на лёд необходима предварительная регистрация на сайте «Московские сезоны». Предварительная регистрация позволит сократить время прохода на каток и сделает сеанс посещения безопаснее. Также регистрация на катки необходима для того, чтобы гостям не было тесно на льду: количество мест на сеансах напрямую зависит от площади катка.

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