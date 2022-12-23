Елизавета Туктамышева выступила на 15-м чемпионате России в карьере

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 26-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева, откатав короткую программу на чемпионате России – 2023 в Красноярске, выступила на 15-м в своей карьере чемпионате России.

Ученица Алексея Мишина дебютировала на первенстве страны среди взрослых в сезоне-2007/2008. Чемпионкой страны Елизавета становилась только один раз — в 2013 году. Ещё четыре раза она поднималась на пьедестал почёта – дважды на вторую ступеньку и столько же раз на третью.

В короткой программе на чемпионате России – 2023 в Красноярске Туктамышева набрала 82,98 балла и после окончания второй разминки из трёх занимала второе место, уступая только Софье Акатьевой.