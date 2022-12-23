Акатьева лидирует после короткой программы на ЧР, Валиева — четвёртая

На чемпионате России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершилась короткая программа в женском одиночном катании. Лучший результат показала Софья Акатьева.



Камила Валиева сделала «бабочку» вместо акселя, Аделия Петросян упала с тройного лутца, Софья Самоделкина ошиблась при приземлении с тройного акселя и каскада. Софья Муравьёва ошиблась на дорожке шагов.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Короткая программа

1. Софья Акатьева (Москва) – 85,59.

2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 82,98.

3. Софья Муравьёва (Москва) – 79,96.

4. Камила Валиева (Москва) – 76,61.

5. Аделия Петросян (Москва) – 76,25.

6. Ксения Синицына (Москва) – 74,89.

7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 74,45.

8. Софья Самоделкина (Москва) – 71,64.

9. Анастасия Зинина (Москва) – 71,40.