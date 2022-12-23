Акатьева лидирует после короткой программы на ЧР, Валиева — четвёртая

На чемпионате России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершилась короткая программа в женском одиночном катании. Лучший результат показала Софья Акатьева.
Камила Валиева сделала «бабочку» вместо акселя, Аделия Петросян упала с тройного лутца, Софья Самоделкина ошиблась при приземлении с тройного акселя и каскада. Софья Муравьёва ошиблась на дорожке шагов.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Короткая программа
1. Софья Акатьева (Москва) – 85,59.
2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 82,98.
3. Софья Муравьёва (Москва) – 79,96.
4. Камила Валиева (Москва) – 76,61.
5. Аделия Петросян (Москва) – 76,25.
6. Ксения Синицына (Москва) – 74,89.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 74,45.
8. Софья Самоделкина (Москва) – 71,64.
9. Анастасия Зинина (Москва) – 71,40.
- 23 декабря 2022
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