Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, короткая программа
Начало прямой трансляции
15:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию — 2022/2023, женщины. Результаты короткой программы

Акатьева лидирует после короткой программы на ЧР, Валиева — четвёртая
Комментарии

На чемпионате России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершилась короткая программа в женском одиночном катании. Лучший результат показала Софья Акатьева.

Камила Валиева сделала «бабочку» вместо акселя, Аделия Петросян упала с тройного лутца, Софья Самоделкина ошиблась при приземлении с тройного акселя и каскада. Софья Муравьёва ошиблась на дорожке шагов.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Короткая программа

1. Софья Акатьева (Москва) – 85,59.
2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 82,98.
3. Софья Муравьёва (Москва) – 79,96.
4. Камила Валиева (Москва) – 76,61.
5. Аделия Петросян (Москва) – 76,25.
6. Ксения Синицына (Москва) – 74,89.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 74,45.
8. Софья Самоделкина (Москва) – 71,64.
9. Анастасия Зинина (Москва) – 71,40.

Туктамышева обошла Валиеву, но всё равно не первая. Как прошёл второй день ЧР Туктамышева обошла Валиеву, но всё равно не первая. Как прошёл второй день ЧР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022