Вероника Яметова: учим, но рисковать пока не буду с тройным акселем

Вероника Яметова оценила своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Яметова получила от судей 74,45 балла и заняла седьмое место. До третьего места Веронике не хватает 5,5 балла.



«Прокат был неплохой, но каскад был немножко так себе, можно было лучше его сделать, не получилось сегодня. Сейчас с тренером был разбор, что я сделала неправильно и над чем надо работать.



Нахожусь в нескольких баллах от топ-3? Надо поднажать немного в произвольной, чтобы быть в шестёрке или даже выше. Прокат чистый, конечно, важен, он тоже играет большую роль. Для меня это на первом месте.



Рисковать пока не буду с тройным акселем. Я в девятом классе, у нас идёт подготовка к итоговым экзаменам. Учим аксель, но рисковать пока не будем», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.