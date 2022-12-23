«Это самый спокойный прокат». Акатьева прокомментировала удачное выступление

15-летняя российская фигуристка Софья Акатьева прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Во время проката Акатьева чисто прыгнула тройной аксель.Также фигуристка исполнила тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп. За своё выступление она получила от судей 85,59 балла и, показав лучший результат, заняла первое место по итогам завершившейся сегодня короткой программы в женском одиночном катании.

«Прокатом сегодня я довольна, конечно, есть к чему стремиться — работать над вращениями, дорожками. Завтра произвольная программа, я настроюсь на неё — работаем дальше.



Лучший ли это прокат в сезоне? Сезон ещё не окончен, но на данный момент это самый спокойный прокат, все элементы были выполнены хорошо. Буду работать над вращениями, чтоб они были лучше.



Прыжковый турнир? Это было очень интересно, мне очень понравилось. Я на таких соревнованиях ещё не выступала, было интересно поучаствовать, конечно, хотелось бы ещё раз попробовать.



Скажу ли что-то Валиевой перед завтрашним прокатом? С Камилой отношения у нас хорошие, мы спокойно общаемся, поскольку мы и на тренировках всегда вместе. Перед произвольной, наверное, ничего не хотела бы сказать. Мы просто катаем, выполняем свои поставленные цели. В основном я думаю, конечно, о своём прокате. Думаю, Камила тоже. Мне кажется, её необязательно подбадривать», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.